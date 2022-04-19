Российские командиры тайно вывозят свои семьи из Брянской области вглубь РФ, - журналист

Российские командиры начали вывозить свои семьи из Брянской области вглубь России. Информацию об их эвакуации скрывают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Романа Цимбалюка в Facebook.
"Командование 144 мотострелковой дивизии (в/ч 23060, Смоленск) втайне вывозит свои семьи из Брянской области вглубь Российской Федерации", - написал журналист.
По его информации, свои семьи вывезли:
"С целью предотвращения панических настроений среди местного населения информация о необходимости эвакуировать семьи тщательно скрывается", - отметил Цимбалюк.
Напомним, недавно Федеральная служба безопасности России заявила об обстреле пограничного пункта "Новые Юрковичи" в Брянской области. Якобы обстрел был осуществлен со стороны Украины.
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