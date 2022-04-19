Російські командири потайки вивозять свої сім'ї з Брянської області вглиб РФ, - журналіст

Російські командири почали вивозити свої сім'ї з Брянської області вглиб Росії. Інформацію про їх евакуацію приховують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис журналіста Романа Цимбалюка у Facebook.
"Командування 144 мотострілецької дивізії (в/ч 23060, Смоленськ) потай вивозить свої сім'ї з Брянської області вглиб Російської Федерації", - написав журналіст.
За його інформацією, свої сім'ї вивезли:
"З метою запобігання панічних настроїв серед місцевого населення інформація про необхідність евакуювати сім'ї ретельно ховається", - зазначив Цимбалюк.
Нагадаємо, нещодавно Федеральна служба безпеки Росії заявила про обстріл прикордонного пункту "Нові Юрковичі" в Брянській області. Нібито обстріл був здійснений з боку України.
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