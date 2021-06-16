Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии

Истребители находились в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты.

Российские самолеты летели с выключенными транспордерами без предоставленного плана полета. При этом пилоты не имели связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

В связи с происшествием Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту.

Отмети, что это уже четвертый случай нарушения воздушной границы Эстонии российскими истребителями в этом году.