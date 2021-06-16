Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии

Два российских истребителя "Су-35C" нарушили воздушное пространство Эстонии в районе острова Хийумаа. Инцидент произошел накануне утром.
Об этом сообщает эстонское издание ERR.
Истребители находились в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты.
Российские самолеты летели с выключенными транспордерами без предоставленного плана полета. При этом пилоты не имели связи с эстонской авиадиспетчерской службой.
В связи с происшествием Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту.
Отмети, что это уже четвертый случай нарушения воздушной границы Эстонии российскими истребителями в этом году.
Напомним, ранее российские самолеты два раза за день нарушила воздушное пространство Дании в районе острова Борнхольм. В связи с инцидентом посла РФ в Копенгагене вызвали в МИД для объяснений.
Добавим, что в марте 2021 года российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины. Инцидент произошел на участке границы в Сумской области.