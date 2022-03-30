Российские хакеры сканируют энергетические системы США и представляют угрозу безопасности, - ФБР

В ФБР заявили, что российские хакеры сканируют системы энергетических компаний и другую критически важную инфраструктуру в США, чтобы попытаться понять защиту компаний и определить, есть ли у них уязвимости, которые можно было бы использовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Высокопоставленный чиновник ФБР также отметил, что хакерские атаки со стороны России, которsе спонсирует Кремль, представляют собой "текущую" угрозу национальной безопасности США.

"Угроза со стороны России в уголовном смысле, в смысле национального государства, очень и очень реальна, и актуальна", - заявил помощник директора киберотдела ФБР Брайан Ворндран во время слушаний в Палате представителей США.

В течение нескольких недель после нападения России на Украину Белый дом и министерство юстиции предупреждали американские компании о том, что Россия предпринимает шаги к возможным кибератакам.