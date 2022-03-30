Російські хакери сканують енергетичні системи США і становлять загрозу безпеці, - ФБР
У ФБР заявили, що російські хакери сканують системи енергетичних компаній та іншу критично важливу інфраструктуру в США, щоб спробувати зрозуміти захист компаній і визначити, чи є у них уразливості, які можна було б використовувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Високопоставлений чиновник ФБР також зазначив, що хакерські атаки з боку Росії, які спонсорує Кремль, являють собою "поточну" загрозу національній безпеці США.
"Загроза з боку Росії в кримінальному сенсі, в сенсі національної держави, дуже і дуже реальна, і актуальна", - заявив помічник директора кібервідділу ФБР Брайан Ворндран під час слухань в Палаті представників США.
Протягом декількох тижнів після нападу Росії на Україну Білий Дім і Міністерство юстиції попереджали американські компанії про те, що Росія робить кроки до можливих кібератак.
Нагадаємо, у США створили новий підрозділ ФБР, який буде контролювати оборот криптовалюти.
Група хакерів Anonymous зламала базу даних Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВГТРК).
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