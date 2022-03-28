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Хакеры взломали базу главной российской телерадиокомпании

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Понедельник 28 марта 2022 04:23
Хакеры взломали базу главной российской телерадиокомпании Фото: хакеры взломали базу данных ВГТРК (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Группа хакеров взломала базу данных Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), и пообещала обнародовать информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Anonymous TV в Twitter.

Отмечается, что взломала базу основного рупора кремлевской пропаганды хакерская группа NB65, которая связана с Anonymous.

"Общий объем данных, которые готовятся к выпуску, составляет 870 ГБ. DDoSecrets выпустит его в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в марте генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев попал в санкционный список против российских пропагандистов, который был одобрен Кабмином Украины.

Также мы писали, что на днях хакеры Anonymous выложила в сеть десятки тысяч файлов из базы Центрального банка России, которую взломали.

Перед этим Anonymous слили в сеть базу Роскомнадзора (более 360 тысяч файлов).

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