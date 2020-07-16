ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Російські хакери намагаються викрасти дані про вакцини від коронавірусу, - NCSC

Лондон, Четвер 16 липня 2020 18:33
Російські хакери намагаються викрасти дані про вакцини від коронавірусу, - NCSC
Фото: хакери атакують центри розробки вакцин (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

За атаками стоїть відоме угруповання Cozy Bear

Пов'язані з Росією хакери роблять спроби викрасти дані про вакцини від коронавірусу, які розробляються у Великобританії, США і Канаді. Зафіксовано хакерські атаки з використанням шкідливих програм і фішингу.

Про це йдеться в спільній заяві Британії, США і Канади, опублікованій на сайті британського Національного центру кібербезпеки (NCSC).

У заяві йдеться, що хакерські атаки здійснює угрупування APT29 , яке також відоме як Cozy Bear. За словами, директора по операціях NCSC Пола Чичестера, хакери майже напевно діють у складі російських спецслужб.

"Ми засуджуємо ці мерзенні нападі на тих, хто виконує життєво важливу роботу по боротьбі з пандемією коронавірусу", - заявив він.

Як пише Reuters, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков вже спростував звинувачення, які "не підкріплені доказами".

У заяві NCSC уточнюється, що хакери використовували фішинг і шкідливі програми.

"APT29, ймовірно, продовжить атакувати організації, що беруть участь у дослідженнях і розробках вакцин проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Британія звинуватила Росію у втручанні у вибори 2019 роки; в Лондоні стверджують, що Москва незаконно публікувала конфіденційні документи, які стосувалися нової угоди про вільну торгівлю між Британією та США.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ВакцинахакериКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся