Российские хакеры пытались проникнуть в сети НАТО и войск восточноевропейских стран

Была зафиксирована попытка российских хакеров проникнуть в сети НАТО и Вооруженные Силы некоторых восточноевропейских стран

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на отчет группы анализа угроз Google.

Отмечается, что базирующаяся в РФ группа хакеров под названием Coldriver (еще называется Callisto) проводила атаки, нацеленные на вооруженные силы нескольких стран Восточной Европы, а также на Центр передового опыта НАТО.

"Эти кампании были отправлены с использованием недавно созданных учетных записей Gmail на учетные записи, отличные от Google, поэтому вероятность успеха этих кампаний неизвестна", - говорится в отчете.

В Google не обнаружили во время этих атак ни одной скомпрометированной учетной записи Gmail.

Как сообщили в группе анализа угроз о вредоносной киберактивности, перед этим Coldriver (Calisto) "запустила кампании по фишингу учетных данных, нацеленные на несколько базирующихся в США НПО и аналитических центров, вооруженных сил балканской страны и базирующегося в Украине оборонного подрядчика".