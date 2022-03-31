Российские хакеры пытались проникнуть в сети НАТО и войск восточноевропейских стран
Была зафиксирована попытка российских хакеров проникнуть в сети НАТО и Вооруженные Силы некоторых восточноевропейских стран
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет группы анализа угроз Google.
Отмечается, что базирующаяся в РФ группа хакеров под названием Coldriver (еще называется Callisto) проводила атаки, нацеленные на вооруженные силы нескольких стран Восточной Европы, а также на Центр передового опыта НАТО.
"Эти кампании были отправлены с использованием недавно созданных учетных записей Gmail на учетные записи, отличные от Google, поэтому вероятность успеха этих кампаний неизвестна", - говорится в отчете.
В Google не обнаружили во время этих атак ни одной скомпрометированной учетной записи Gmail.
Как сообщили в группе анализа угроз о вредоносной киберактивности, перед этим Coldriver (Calisto) "запустила кампании по фишингу учетных данных, нацеленные на несколько базирующихся в США НПО и аналитических центров, вооруженных сил балканской страны и базирующегося в Украине оборонного подрядчика".
Ранее в ФБР заявили, что российские хакеры сканируют системы энергетических компаний и другую критически важную инфраструктуру в США.
Напомним, недавно хакеры Anonymous выложила в сеть десятки тысяч файлов из базы Центрального банка России, которую взломали. Кроме того, хакеры взломала базу данных Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.
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