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Российские хакеры пытались проникнуть в сети НАТО и войск восточноевропейских стран

Новина українською →
Четверг 31 марта 2022 04:38
Российские хакеры пытались проникнуть в сети НАТО и войск восточноевропейских стран Фото: российские хакеры проволили атаки на сайт НАТО (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Была зафиксирована попытка российских хакеров проникнуть в сети НАТО и Вооруженные Силы некоторых восточноевропейских стран

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет группы анализа угроз Google.

Отмечается, что базирующаяся в РФ группа хакеров под названием Coldriver (еще называется Callisto) проводила атаки, нацеленные на вооруженные силы нескольких стран Восточной Европы, а также на Центр передового опыта НАТО.

"Эти кампании были отправлены с использованием недавно созданных учетных записей Gmail на учетные записи, отличные от Google, поэтому вероятность успеха этих кампаний неизвестна", - говорится в отчете.

В Google не обнаружили во время этих атак ни одной скомпрометированной учетной записи Gmail.

Как сообщили в группе анализа угроз о вредоносной киберактивности, перед этим Coldriver (Calisto) "запустила кампании по фишингу учетных данных, нацеленные на несколько базирующихся в США НПО и аналитических центров, вооруженных сил балканской страны и базирующегося в Украине оборонного подрядчика".

Ранее в ФБР заявили, что российские хакеры сканируют системы энергетических компаний и другую критически важную инфраструктуру в США.

Напомним, недавно хакеры Anonymous выложила в сеть десятки тысяч файлов из базы Центрального банка России, которую взломали. Кроме того, хакеры взломала базу данных Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

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