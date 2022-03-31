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Російські хакери намагалися проникнути в мережі НАТО і військ східноєвропейських країн

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Четвер 31 березня 2022 04:38
Російські хакери намагалися проникнути в мережі НАТО і військ східноєвропейських країн Фото: російські хакери провели атаки на сайт НАТО (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Була зафіксована спроба російських хакерів проникнути в мережі НАТО і Збройні Сили деяких східноєвропейських країн

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт групи аналізу загроз Google.

Зазначається, що група хакерів, що базується в РФ, під назвою Coldriver (ще називається Callisto) проводила атаки, націлені на збройні сили кількох країн Східної Європи, а також на Центр передового досвіду НАТО.

"Ці кампанії були відправлені з використанням нещодавно створених облікових записів Gmail на облікові записи, відмінні від Google, тому ймовірність успіху цих кампаній невідома", - йдеться у звіті.

У Google не виявили під час цих атак жодного скомпрометованого облікового запису Gmail.

Як повідомили в групі аналізу загроз про шкідливу кіберактивність, перед тим організація Coldriver (Calisto) "запустила кампанії з фішингу облікових даних, націлені на кілька НУО та аналітичних центрів, що базуються в США, збройних сил балканської країни та оборонного підрядника, який базується в Україні".

Раніше у ФБР заявили, що російські хакери сканують системи енергетичних компаній та іншу критично важливу інфраструктуру в США.

Нагадаємо, нещодавно хакери Anonymous виклала в мережу десятки тисяч файлів з бази Центрального Банку Росії, яку зламали. Крім того, хакери зламала базу даних Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії.

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