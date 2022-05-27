Российские диверсанты захватили гостиницу на окраине Северодонецка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, бои в этом районе города продолжаются.

"Нашим защитникам удалось ликвидировать двух российских ротных. Сейчас мы пока не контролируем территорию отеля. Но работаем над тем, чтобы выбить рашистов", - отметил Гайдай.

Он также добавил, что российские войска ведут наступление на Северодонецк по разным направлениям.