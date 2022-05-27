UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские диверсанты захватили гостиницу на окраине Северодонецка

Фото: гостиница "Мир" в Северодонецке (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Сергей Новиков

Российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) захватила гостиницу "Мир" на окраине Северодонецка (Луганская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, бои в этом районе города продолжаются.

"Нашим защитникам удалось ликвидировать двух российских ротных. Сейчас мы пока не контролируем территорию отеля. Но работаем над тем, чтобы выбить рашистов", - отметил Гайдай.

Он также добавил, что российские войска ведут наступление на Северодонецк по разным направлениям.

Напомним, тяжелые бои в окрестностях Северодонецка продолжаются уже несколько дней. Противник постоянно ведет огонь, около 60% жилищного фонда разрушено.

Также сообщалось, что за три месяца войны в городе погибли около 1,5 тысячи человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СеверодонецкВойна России против Украины