С начала войны в Северодонецке погибли более 1,5 тысячи жителей

С начала полномасштабного вторжения РФ в Северодонецке умерли более 1,5 тысячи жителей. Среди тех, кого похоронили, - как граждане, умершие собственной смертью, так и погибшие в результате боевых действий.

Об этом заявил руководитель городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По его словам, посчитать, сколько людей стали жертвами обстрелов со стороны российских оккупационных войск, на данный момент невозможно.

Стрюк добавил, что проводить эвакуацию из Северодонецка сейчас крайне опасно, однако за минувшие сутки из города удалось вывезти 12 человек. Сейчас в городе остаются около 12–13 тысяч жителей.

Также он добавил, что в населенном пункте повреждены 85–90% зданий, а около 60% - придется отстраивать заново.