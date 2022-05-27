Російські диверсанти захопили готель на околиці Сєвєродонецька

Російська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) захопила готель "Мир" на околиці Сєвєродонецька (Луганська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
За його словами, бої в цьому районі міста тривають.
"Нашим захисникам вдалося ліквідувати двох російських ротних. Зараз ми поки не контролюємо територію готелю. Але працюємо над тим, щоб вибити рашистів", - зазначив Гайдай.
Він також додав, що російські війська ведуть наступ на Сєвєродонецьк за різними напрямками.
Нагадаємо, важкі бої в околицях Сєвєродонецька тривають вже кілька днів. Противник постійно веде вогонь, близько 60% житлового фонду зруйновано.
Також повідомлялося, що за три місяці війни у місті загинули близько 1,5 тисячі осіб.
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