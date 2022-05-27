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Російські диверсанти захопили готель на околиці Сєвєродонецька

Фото: готель "Мир" в Сєвєродонецьку (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Сергей Новиков

Російська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) захопила готель "Мир" на околиці Сєвєродонецька (Луганська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, бої в цьому районі міста тривають.

"Нашим захисникам вдалося ліквідувати двох російських ротних. Зараз ми поки не контролюємо територію готелю. Але працюємо над тим, щоб вибити рашистів", - зазначив Гайдай.

Він також додав, що російські війська ведуть наступ на Сєвєродонецьк за різними напрямками.

Нагадаємо, важкі бої в околицях Сєвєродонецька тривають вже кілька днів. Противник постійно веде вогонь, близько 60% житлового фонду зруйновано.

Також повідомлялося, що за три місяці війни у місті загинули близько 1,5 тисячі осіб.

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СєвєродонецькВійна Росії проти України