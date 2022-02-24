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Российские диверсанты пытались совершить теракт на Чернобыльской АЭС, - ОП

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 17:04
Российские диверсанты пытались совершить теракт на Чернобыльской АЭС, - ОП Фото: Михаил Подоляк (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В ходе нападения России на Украину диверсанты пытались совершить теракт на Чернобыльской АЭС. Противник хотел спровоцировать мощную экологическую катастрофу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Есть оперативные данные о том, что несколько ДРГ Российской Федерации хотели совершить террористический акт на Чернобыльской АЭС, спровоцировать мощную экологическую катастрофу. Это существенно меняет картину того, что происходит в Украине… Россия хочет нанести разрушения экологического характера", - отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter назвал это объявлением войны по всей Европе.

"Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86 года не повторилась. Сообщил об этом премьер-министру Швеции. Это объявление войны по всей Европе", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о захвате Каховской ГЭС. Отметим, захват дамбы может позволить оккупантам запустить воду в Северо-Крымский канал.

А остров Змеиный атаковали с российских кораблей.

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