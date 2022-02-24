Остров Змеиный атаковали с российских кораблей, - МВД
Фото: остров Змеиный атаковали с российских кораблей (ВСУ)
В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что остров Змеиный атаковали с российских кораблей. Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МВД.
Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия. Пограничники и ВСУ держат оборону.
Сейчас в районе острова находится два корабля ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков".
Напомним, ВСУ ведут активные боевые действия на направлениях выдвижения противника - Российской Федерации. Напряженная ситуация на северном и южном направлениях.
Отметим, с территории Беларуси выпустили баллистические ракеты в сторону Украины.