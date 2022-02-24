Каховскую ГЭС захватили неизвестные: стоят танки
Фото: Неизвестные захватили Каховскую ГЭС (wikipedia.org)
На территорию Каховской ГЭС зашли неизвестные вооруженные лица без опознавательных знаков. К дамбе ГЭС подвели танки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики.
"На территорию Каховской ГЭС в 11.28 зашли неизвестные вооруженные лица, на дамбе ГЭС стоят танки без опознавательных знаков", - говорится в сообщении.
Также сообщается о взрывах на Трипольской ТЭС. Станция продолжает работать.
Напомним, в ВСУ сообщили, что активные бои действия ведутся за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск, Чаплинка.
Ранее РБК-Украина сообщало, что с территории Беларуси выпустили баллистические ракеты в сторону Украины.