Российские десантники бежали в Николаевской области. Генштаб показал новые трофеи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Ранее председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что украинская армия вооружается за счет российских оккупантов.

Напомним, что РБК-Украина следит за ситуацией во многих городах Украины, которые под прицелом у российских оккупантов. О том, как складывается ситуация в Николаевской области, можно прочитать здесь.

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