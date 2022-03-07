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Российские десантники бежали в Николаевской области. Генштаб показал новые трофеи

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Николаевская область, Понедельник 07 марта 2022 00:27
Российские десантники бежали в Николаевской области. Генштаб показал новые трофеи Фото: Российские десантники бежали в Николаевской области (t.me.u.now)
Автор: Артур Родивилов

В Николаевской области российским десантникам пришлось бежать. Оккупанты оставили технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Генральный штаб опубликовал видео захваченной техники.

Ранее председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что украинская армия вооружается за счет российских оккупантов.

Напомним, что РБК-Украина следит за ситуацией во многих городах Украины, которые под прицелом у российских оккупантов. О том, как складывается ситуация в Николаевской области, можно прочитать здесь.

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