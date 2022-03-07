Російські десантники втекли в Миколаївській області. Генштаб показав нові трофеї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Раніше голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім розповів, що українська армія озброюється за рахунок російських окупантів.

Нагадаємо, що РБК-Україна стежить за ситуацією в багатьох містах України, які під прицілом у російських окупантів. Про те, як складається ситуація в Миколаївській області, можна прочитати тут.

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