В России выступили за расширение G7 до G10

Фото: Константин Косачев (kommersant.ru)

Таким образом Россия рассчитывает избежать формата "семь против одного"

Россия рассчитывает вернуться в формат "большой восьмерки" в случае его расширения с привлечением Китая и Индии. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев, передают российские СМИ.

По его мнению, это может помочь уменьшить давление на Россию со стороны стран "большой семерки".

"На мой взгляд, возвращение России в "семерку" имело бы смысл только в том случае, если удастся избежать ловушки "семь против одного". А для этого необходимо взглянуть на ситуацию шире. Что если предложить подумать о более решительной модернизации данного формата за счет присоединения к нему также наших китайских и индийских партнеров?" - заявил Косачев.

Относительно недавних заявлений президента США Дональда Трампа о возможности возвращения России в "большую восьмерку", российский чиновник не видит оснований для радости, поскольку санкции не отменят.

"Даже если предположить отмену санкций, формат "восьмерки" все равно останется для России крайне неудобным, так как по-прежнему будет являть собой формулу "семь плюс один", - заявил Косачев.

Напомним, Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Именно Макрон внес это предложение, а президент США его поддержал.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Европейского совета Дональд Туск выступает против изменения формата G7 и присоединения к нему России.