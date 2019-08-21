ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России выступили за расширение G7 до G10

Новости » Политика    21.08.2019 - 12:03
В России выступили за расширение G7 до G10
Фото: Константин Косачев (kommersant.ru)

Таким образом Россия рассчитывает избежать формата "семь против одного"

Россия рассчитывает вернуться в формат "большой восьмерки" в случае его расширения с привлечением Китая и Индии. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев, передают российские СМИ.

По его мнению, это может помочь уменьшить давление на Россию со стороны стран "большой семерки".

"На мой взгляд, возвращение России в "семерку" имело бы смысл только в том случае, если удастся избежать ловушки "семь против одного". А для этого необходимо взглянуть на ситуацию шире. Что если предложить подумать о более решительной модернизации данного формата за счет присоединения к нему также наших китайских и индийских партнеров?" - заявил Косачев.

Относительно недавних заявлений президента США Дональда Трампа о возможности возвращения России в "большую восьмерку", российский чиновник не видит оснований для радости, поскольку санкции не отменят.

"Даже если предположить отмену санкций, формат "восьмерки" все равно останется для России крайне неудобным, так как по-прежнему будет являть собой формулу "семь плюс один", - заявил Косачев.

Напомним, Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Именно Макрон внес это предложение, а президент США его поддержал.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Европейского совета Дональд Туск выступает против изменения формата G7 и присоединения к нему России.

В России заявили о возможной выдаче политзаключенных Украине Россия не видит смысла в саммите в нормандском формате без тщательной подготовки
Новости Украины Российская ФедерацияКитайИндияG8
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь