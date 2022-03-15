Российские боты в соцсетях пытаются получить данные для корректировки огня

В ведомстве рассказали, что они столкнулись с новым видом информационной угрозы со стороны России.

Пользователи-боты или "живые" аккаунты пишут в чатах только что обстрелянных городов.

"Обнаружить их можно по одинаковым типовым сообщениям", - говорится в сообщении.

Например, они пишут: "Что там во Франковске? Хоть и далеко от дома, но сердце болит с каждой тревогой".

Украинцев призывают, что ни в коем случае нельзя сообщать никому точное место попадания снаряда и не выкладывать видео в момент удара.

"Ваш "эксклюзив" может стоить кому-то жизни. Особенно эта информация касается лидеров мнений и владельцев многотысячных телеграмм-каналов!", - пишут в управлении.

Украинцев предупредили о новом виде информационной угрозы (facebook.com/udoukyiv)