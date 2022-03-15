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Російські боти в соцмережах намагаються отримати дані для корегування вогню

Автор: Тетяна Самарук

У соціальних мережах з'явились користувачі-боти або так звані "живі" акаунти, які працюють на армію російських окупантів. Зокрема, вони відправляють повідомлення, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління державної охорони України.

У відомстві розповіли, що вони зіткнулися з новим видом інформаційної загрози з боку Росії.

Користувачі-боти або "живі" акаунти пишуть в чатах щойно обстріляних міст.

"Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями", - йдеться у повідомленні.

Наприклад, вони пишуть: "Що там у Франківську? Хоч і далеко від дому, але серце болить з кожною тривогою".

Українців закликають, що в жодному разі не можна повідомляти нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладати відео в момент удару.

"Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!", - пишуть в управлінні.

Українців попередили про новий вид інформаційної загрози (facebook.com/udoukyiv)

Раніше ми повідомляли, що у Генштабі розповіли, яка інформація в мережі допомагає ворогові коригувати вогонь.

Також ми писали, що у Харкові ворожі снаряди завдали шкоди торговим майданчикам і житловим будинкам.

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