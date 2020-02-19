Российские бомбардировщики совершили полет над Черным морем

Два бомбардировщика Ту-22М3 Российской Федерации совершили полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным российского оборонного ведомства, бомбардировщики Ту-22М3 находились в воздухе более 5 часов и преодолели за это время около 4,5 тыс. километров. Бомбардировщики сопровождали российские истребители.

Отмечается, что бомбардировщики Ту-22М3 предназначены для поражения морских и наземных целей в радиусе 2,2 тысячи километров от аэродромов базирования.

Напомним, в сентябре прошлого года истребители бельгийских военно-воздушных сил перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-160 Blackjack в воздушном пространстве НАТО. Российские бомбардировщики были перехвачены над Балтийским морем.

Также в прошлом году с базы "Емарі" в Эстонии были подняты истребители Typhoon Военно-воздушных сил Великобритании для перехвата двух российских Су-30 над Балтийским морем.

Кроме того, в августе истребители Typhoon и многоцелевой заправщик Voyager Военно-воздушных сил Великобритании дважды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов Ту-95 и Су-27.