Российская сторона не готова говорить с Зеленским о ситуации на Донбассе, - Арестович

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако российская сторона не будет поднимать вопрос войны на Донбассе и оккупации Крыма.

Об этом заявил пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии "Радио Свобода" .

Он убежден, что российская сторона не готова к встрече с Зеленским.

"Пока я не вижу со стороны российской стороны готовности говорить о самом главном: о ситуации на Донбассе и о ситуации в Крыму. А именно это является намерением нашего президента. Россияне готовы, согласно их декларации, обсуждать только двусторонние отношения", - отметил Арестович.

Спикер ТКГ добавил, что с 2014 года Россия пытается сделать все для того, чтобы Украина начала прямые переговоры с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".

"Политика в том, чтобы Россия предстала перед миром будто бы не стороной конфликта, а лишь одним из посредников, таким, как Франция и Германия", - добавил Арестович.