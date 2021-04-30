ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Российская сторона не готова говорить с Зеленским о ситуации на Донбассе, - Арестович

Новина українською → Пятница 30 апреля 2021 16:56
Российская сторона не готова говорить с Зеленским о ситуации на Донбассе, - Арестович Фото: пресс-секретарь ТКГ Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: РБК-Украина

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако российская сторона не будет поднимать вопрос войны на Донбассе и оккупации Крыма.

Об этом заявил пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии "Радио Свобода".

Он убежден, что российская сторона не готова к встрече с Зеленским.

"Пока я не вижу со стороны российской стороны готовности говорить о самом главном: о ситуации на Донбассе и о ситуации в Крыму. А именно это является намерением нашего президента. Россияне готовы, согласно их декларации, обсуждать только двусторонние отношения", - отметил Арестович.

Спикер ТКГ добавил, что с 2014 года Россия пытается сделать все для того, чтобы Украина начала прямые переговоры с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".

"Политика в том, чтобы Россия предстала перед миром будто бы не стороной конфликта, а лишь одним из посредников, таким, как Франция и Германия", - добавил Арестович.

Ранее Арестович в комментарии РБК-Украина заявил, что шансы на так называемое "пасхальное перемирие" на Донбассе практически отсутствуют.

Напомним, Арестович также заявлял, что российский представитель в ТКГ подтвердил, что представители "республик" не являются субъектами переговорного процесса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Владимир Путин
NEWS
Визит Блинкена в Украину: стала известна дата
Визит Блинкена в Украину: стала известна дата
DAILY
Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии