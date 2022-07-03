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Российская ракета попала в здание базы отдыха под Одессой

Фото:Российская ракета попала в здание базы отдыха под Одессой (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вечером 2 июля российские войска снова нанесли ракетный удар по Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Ракета попала в одно из зданий базы отдыха.

Отмечается, что серьезных разрушений и пострадавших нет, сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Напомним, вечером в субботу, 2 июля, в Одессе были слышны звучи взрывов. Сообщалось, что в городе работают системы противовоздушной обороны.

Напомним, в ночь на 1 июля российские военные нанесли несколько ракетных ударов самолетами стратегической авиации по Одесской области.

Один из снарядов попал в многоэтажный дом. Другая ракета прилетела в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.

В результате ракетной атаки погиб 21 человек.

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Одесса