Російська ракета влучила в будівлю бази відпочинку під Одесою

Ракета влучила в одну з будівель бази відпочинку.

Відзначається, що серйозних руйнувань і постраждалих немає, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Нагадаємо, увечері в суботу, 2 липня, в Одесі були чутні звуки вибухів. Повідомлялося, що у місті працюють системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня російські військові завдали кілька ракетних ударів літаками стратегічної авіації по Одеській області.

Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок. Інша ракета прилетіла в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

В результаті ракетної атаки загинула 21 людина.

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