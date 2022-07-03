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Російська ракета влучила в будівлю бази відпочинку під Одесою

Фото: російська ракета потрапила в будівлю бази відпочинку під Одесою (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Увечері 2 липня російські війська знову завдали ракетного удару по Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Ракета влучила в одну з будівель бази відпочинку.

Відзначається, що серйозних руйнувань і постраждалих немає, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Нагадаємо, увечері в суботу, 2 липня, в Одесі були чутні звуки вибухів. Повідомлялося, що у місті працюють системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня російські військові завдали кілька ракетних ударів літаками стратегічної авіації по Одеській області.

Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок. Інша ракета прилетіла в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

В результаті ракетної атаки загинула 21 людина.

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Одеса