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Российская ракета снова летела критически низко над Южноукраинской АЭС

Фото: российская ракета снова летела критически низко над Южноукраинской АЭС (nationalinterest org)
Автор: Мария Кучерявец

Российская ракета сегодня утром в очередной раз пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Враг в очередной раз прибегает к ядерному терроризму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Там информируют, что эта ракета летела с юга на север Украины, и допускают, что, ее целью был Киев, где с самого утра раздавались взрывы.

"26 июня рашисты снова прибегли к ядерному терроризму - в 6:00 вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Пролет зафиксирован на видео. Эта ракета летела с юга на север Украины", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Киеву

Напомним, сегодня утром Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Враг атаковал жилую многоэтажку, что в Шевченковском районе, а также детсад.

На месте происшествия проводятся спасательные работы. Уже известно об одном погибшем и четверо пострадавших.

Все что известно на этот момент о ракетной атаке на столицу - собрало РБК-Украина.

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