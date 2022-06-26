Російська ракета знову летіла критично низько над Південноукраїнською АЕС

Там інформують, що ця ракета летіла із півдня на північ України, і припускають, що, її ціллю був Київ, де з самого ранку лунали вибухи.

"26 червня рашисти знову вдалися до ядерного тероризму – о 6:00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Проліт зафіксовано на відео. Ця ракета летіла із півдня на північ України", - йдеться в повідомленні.

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, сьогодні вранці Росія завдала ракетних ударів по Києву. Ворог атакував житлову багатоповерхівку, що в Шевченківському районі, а також дитсадок.

На місці події проводяться рятувальні роботи. Вже відомо про одного загиблого та четверо постраждалих.

Все що відомо на цю мить про ракетну атаку на столицю - зібрало РБК-Україна.

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