UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российская переговорная группа прибыла в Стамбул, - СМИ

Фото: Переговоры России и Украины (nextalive)
Автор: Артем Горовенко

Турецкие СМИ сообщают о том, что российская переговорная группа приземлилась в Стамбуле для очередного раунда переговоров. Ранее сообщалось, что переговоры проходили в видеоформате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Сегодня, 28 марта, российская переговорная группа прибыла в Стамбул для проведения очередного раунда очных переговоров. Ранее переговорный процесс проходил в формате видеоконференций.

"Мы надеемся, что переговоры завершатся успешно", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Отметим, что переговоры могут начаться 29 марта из-за логистических проблем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Контактная группаВторжение России в Украину