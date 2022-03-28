Переговоры Украины и России могут начаться завтра из-за логистических проблем

Участник украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры Украины и России могут начаться во вторник, 29 марта. Поскольку начало переговоров сместилось из-за логистических проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера "Слуги народа" Юлии Палий в Telegram.