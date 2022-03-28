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Російська переговорна група прибула до Стамбула, - ЗМІ

Фото: переговори Росії та України (nextalive)
Автор: Артем Горовенко

Турецькі ЗМІ повідомляють про те, що російська переговорна група приземлилася в Стамбулі для чергового раунду переговорів. Раніше повідомлялося, що переговори проходили у відеоформаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Сьогодні, 28 березня, російська переговорна група прибула в Стамбул для проведення чергового раунду очних переговорів. Раніше переговорний процес проходив у форматі відеоконференцій.

"Ми сподіваємося, що переговори завершаться успішно", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Відзначимо, що переговори можуть початися 29 березня з-за логістичних проблем.

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