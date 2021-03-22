Российская партия откроет офис в Донецке. Это впервые за время оккупации

Впервые за все время оккупации Донбасса российская партия откроет свое представительство на этих территориях. Офис "Справедливой России - За правду" хотят открыть в Донецке.

Об этом говорится в сообщении на сайте партии .

Кроме того, в Донецке планируется открытие представительского центра, который будет принимать жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также сообщается, что этот центр будет содействовать в получении российского гражданства, а также в реализации "избирательных прав" лиц с российским паспортом.

Сообщается, что глава фракции "Справедливой России" в Государственной думе Сергей Миронов назначил своего помощника Алексея Жигулина полномочным представителем партии на оккупированном Донбассе.

Отметим, представитель оккупированного Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш говорил, что неподконтрольные районы становятся "серой зоной для избирательного процесса в России" и полем для фальсификаций. В том числе за счет бесконтрольной раздачи российских паспортов.Напомним, ранее сообщалось, что Россия может впервые провести свой аналог ВНО на оккупированном Донбассе.

Также сообщалось, что суд в Днепре заочно приговорил к пожизненному сроку бывшего главаря так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого. Он признан виновным в катастрофе военного самолета Ил-76 в 2014 году.