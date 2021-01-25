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Россия может впервые провести свой аналог ВНО на оккупированном Донбассе

Донецк, Понедельник 25 января 2021 17:18
Россия может впервые провести свой аналог ВНО на оккупированном Донбассе
Фото: Россия проведет ЕГЭ для школьников в ОРДЛО (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация в этом году может впервые провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на оккупированном Донбассе. В отдельных районах Донецкой области для этого уже определены четыре пункта.

Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Сообщается, что выпускники школ на неподконтрольном Донбассе до этого сдавали ЕГЭ, выезжая в Ростовскую область. Но в этом году российские власти решили провести тестирование в оккупированных городах.

Ожидается, что ЕГЭ будут проводить в гимназии № 61 в Донецке, лицее "Престиж" (Макеевка), лицее "Лидер" (Горловка) и в бывшем университете экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского (Донецк).

Отметим, ЕГЭ является основной формой вступительных экзаменов в Российской Федерации. Это аналог украинского Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Напомним, в прошлом году почти 2 000 абитуриентов из Крыма и оккупированного Донбасса поступили в украинские вузы.

Летом оккупационная власть не выпускала на подконтрольную Украине территорию абитуриентов, которые ехали поступать в высшие учебные заведения. Отметим, для выпускников школ на оккупированной территории Украина отменила требование сдавать ВНО.

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