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Російська партія відкриє офіс у Донецьку. Це вперше за час окупації

Автор: РБК-Україна

Вперше за весь час окупації Донбасу російська партія відкриє своє представництво на цих територіях. Офіс "Справедливої Росії - За правду" хочуть відкрити в Донецьку.

Про це йдеться в повідомленні на сайті партії.

Повідомляється, що голова фракції "Справедливої Росії" у Державній думі Сергій Миронов призначив свого помічника Олексія Жигуліна повноважним представником партії на окупованому Донбасі.

Крім того, в Донецьку планується відкриття представницького центру, який прийматиме жителів окремих районів Донецької та Луганської областей. Також повідомляється, що цей центр сприятиме в отриманні російського громадянства, а також у реалізації "виборчих прав" осіб з російським паспортом.

Відзначимо, раніше представник окупованого Донецька в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш говорив, що непідконтрольні райони стають "сірою зоною для виборчого процесу в Росії" і полем для фальсифікацій. У тому числі за рахунок безконтрольної роздачі російських паспортів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія може вперше провести свій аналог ЗНО на окупованому Донбасі.

Також повідомлялося, що суд у Дніпрі заочно засудив до довічного ув'язнення колишнього ватажка так званої "ЛНР" Ігоря Плотницького. Він визнаний винним у катастрофі військового літака Іл-76 в 2014 році.

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