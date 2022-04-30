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Российская компания пугает Польшу возможным взрывом 500 вагонов с газом

Фото: российский "Новатэк" пугает Польшу возможным взрывом сотен вагонов с газом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российская компания "Новатэк" пугает власти Польши возможным взрывом нескольких сотен вагонов, заполненных сжиженным газом. Железнодорожные составы остановлены санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российской компании.

Дочернее предприятие "Новатэк" заявило, что на железнодорожных путях в Польше находится около 500 вагонов, заполненных сжиженным газом. В случае длительной стоянки составов на путях, повышения температуры воздуха и, как следствие, повышение давления в них, возможен выброс газа в атмосферу с последующим воспламенением.

Отмечается, что из-за введенных санкций компания не может ничего сделать с этими вагонами. Руководство предприятия просит польские власти принять меры, чтобы доставить их на погрузочные терминалы.

Напомним, Польша ввела собственные санкции против российских олигархов и компаний. В их число попал и "Новатэк".

Отметим, Евросоюз готовит поэтапный отказ от российской нефти в рамках шестого пакета санкций.

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