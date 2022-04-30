Российская компания пугает Польшу возможным взрывом 500 вагонов с газом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российской компании .

Дочернее предприятие "Новатэк" заявило, что на железнодорожных путях в Польше находится около 500 вагонов, заполненных сжиженным газом. В случае длительной стоянки составов на путях, повышения температуры воздуха и, как следствие, повышение давления в них, возможен выброс газа в атмосферу с последующим воспламенением.

Отмечается, что из-за введенных санкций компания не может ничего сделать с этими вагонами. Руководство предприятия просит польские власти принять меры, чтобы доставить их на погрузочные терминалы.