Российская компания пугает Польшу возможным взрывом 500 вагонов с газом

Российская компания "Новатэк" пугает власти Польши возможным взрывом нескольких сотен вагонов, заполненных сжиженным газом. Железнодорожные составы остановлены санкциями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российской компании.
Дочернее предприятие "Новатэк" заявило, что на железнодорожных путях в Польше находится около 500 вагонов, заполненных сжиженным газом. В случае длительной стоянки составов на путях, повышения температуры воздуха и, как следствие, повышение давления в них, возможен выброс газа в атмосферу с последующим воспламенением.
Отмечается, что из-за введенных санкций компания не может ничего сделать с этими вагонами. Руководство предприятия просит польские власти принять меры, чтобы доставить их на погрузочные терминалы.
Напомним, Польша ввела собственные санкции против российских олигархов и компаний. В их число попал и "Новатэк".
Отметим, Евросоюз готовит поэтапный отказ от российской нефти в рамках шестого пакета санкций.
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