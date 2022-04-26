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Польша ввела собственные санкции против 50 российских олигархов и компаний

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Варшава, Вторник 26 апреля 2022 13:25
Польша ввела собственные санкции против 50 российских олигархов и компаний Фото: глава МВД Польши Мариуш Каминский (wikimedia.org)
Автор: Александр Белоус

Польша ввела собственные санкции против России. Имена российских олигархов и бизнес-структур, в том числе "Газпрома", назвал глава МВД Мариуш Каминский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Каминский подчеркнул на пресс-конференции, что польский санкционный список является дополнением к санкционному списку ЕС и касается российских олигархов и организаций, имеющих реальные интересы в Польше.

"В первом санкционном списке 50 пунктов. Там есть имена российских олигархов и российских структур - подчеркиваю, которые ведут реальный бизнес в нашей стране", - сказал глава МВД.

По его словам, в этот список входят такие влиятельные российские структуры, как "Газпром", "к которому будут применяться санкции в рамках его деятельности в составе Europol Gaz, такие как Acron и российский олигарх Вячеслав Кантор, которому принадлежит около 20% польской компании "Азот".

"Там будут все структуры, которые импортировали российский уголь и уголь с Донбасса в Польшу. Олигархи, которым принадлежат эти структуры. Это такие компании, как KTK Polska, такие как Suek Polska, которые годами импортируют российский уголь и уголь с Донбасса" - сказал Каминский.

Он добавил, что санкции также коснутся влиятельных российских компаний, "таких как "Новатэк" - газовой компании, такой как "ФосАгро" - российской компании по производству удобрений".

Министр сообщил, что в этот список войдут также структуры и олигархи, связанные с режимом Александра Лукашенко. "Представителем этого типа компаний в санкционном списке является компания "Белойл", которая импортирует дизельное топливо и сжиженный газ в Польшу", - сказал Каминский.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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