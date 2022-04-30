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Російська компанія лякає Польщу можливим вибухом 500 вагонів з газом

Фото: Російський "Новатек" лякає Польщу можливим вибухом сотень вагонів з газом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російська компанія "Новатек" лякає владу Польщі можливим вибухом кількох сотень вагонів, заповнених скрапленим газом. Залізничні потяги зупинені санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російської компанії.

Дочірнє підприємство "Новатек" заявило, що на залізничних коліях в Польщі знаходиться близько 500 вагонів, заповнених скрапленим газом. У разі тривалої стоянки складів на шляхах, підвищення температури повітря і, як наслідок, підвищення тиску в них, можливий викид газу в атмосферу з подальшим займанням.

Відзначається, що через введені санкції компанія не може нічого зробити з цими вагонами. Керівництво підприємства просить польську владу вжити заходів, щоб доставити їх на навантажувальні термінали.

Нагадаємо, Польща ввела власні санкції проти російських олігархів і компаній. У їх число потрапив і "Новатек".

Відзначимо, Євросоюз готує поетапну відмову від російської нафти в рамках шостого пакета санкцій.

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