Російська компанія лякає Польщу можливим вибухом 500 вагонів з газом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російської компанії .

Дочірнє підприємство "Новатек" заявило, що на залізничних коліях в Польщі знаходиться близько 500 вагонів, заповнених скрапленим газом. У разі тривалої стоянки складів на шляхах, підвищення температури повітря і, як наслідок, підвищення тиску в них, можливий викид газу в атмосферу з подальшим займанням.

Відзначається, що через введені санкції компанія не може нічого зробити з цими вагонами. Керівництво підприємства просить польську владу вжити заходів, щоб доставити їх на навантажувальні термінали.