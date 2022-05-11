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Российская кибератака на Украину нанесла ущерб ветроэнергетике Германии

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Берлин, Среда 11 мая 2022 02:26
Российская кибератака на Украину нанесла ущерб ветроэнергетике Германии Фото: Российская кибератака на Украину нанесла ущерб ветроэнергетике Германии (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Федеральное министерство иностранных дел Германии осудило кибератаку, совершенную Россией против Украины еще 24 февраля. Ущерб нанесен ветроэнергетике страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Германии.

Отмечается, что эта кибератака также привела к сбоям в коммуникации, повлиявшим на Европейский союз.

В Германии, например, промышленность ветроэнергетики пострадала от перебоев в техническом обслуживании, отмечают в МИД.

Правительство Германии, говорится в заявлении, очень серьезно относится к опасности таких неприемлемых кибератак.

"Кибератаки на экономические субъекты, критически важную инфраструктуру и государственные учреждения представляют угрозу нашей безопасности, нашей демократии и нашему свободному обществу. Германия полна решимости принять меры против кибератак вместе со своими европейскими и международными партнерами", - подчеркнули в МИД.

Напомним, российские хакеры 9 мая совершили масштабную DDoS-атаку на сайты ведущих телекоммуникационных компаний Украины.

Ранее мы сообщали, что хакеры взломали спутниковое ТВ в России, напомнив о войне в Украине.

Также мы писали, что российские хакеры атаковали государственные сайты Германии.

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