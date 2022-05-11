Российская кибератака на Украину нанесла ущерб ветроэнергетике Германии
Федеральное министерство иностранных дел Германии осудило кибератаку, совершенную Россией против Украины еще 24 февраля. Ущерб нанесен ветроэнергетике страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Германии.
Отмечается, что эта кибератака также привела к сбоям в коммуникации, повлиявшим на Европейский союз.
В Германии, например, промышленность ветроэнергетики пострадала от перебоев в техническом обслуживании, отмечают в МИД.
Правительство Германии, говорится в заявлении, очень серьезно относится к опасности таких неприемлемых кибератак.
"Кибератаки на экономические субъекты, критически важную инфраструктуру и государственные учреждения представляют угрозу нашей безопасности, нашей демократии и нашему свободному обществу. Германия полна решимости принять меры против кибератак вместе со своими европейскими и международными партнерами", - подчеркнули в МИД.
Напомним, российские хакеры 9 мая совершили масштабную DDoS-атаку на сайты ведущих телекоммуникационных компаний Украины.
Ранее мы сообщали, что хакеры взломали спутниковое ТВ в России, напомнив о войне в Украине.
Также мы писали, что российские хакеры атаковали государственные сайты Германии.
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