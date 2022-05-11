ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російська кібератака на Україну завдала шкоди вітроенергетиці Німеччини

Новость на русском →
Берлін, Середа 11 травня 2022 02:26
Російська кібератака на Україну завдала шкоди вітроенергетиці Німеччини Фото: Російська кібератака на Україну завдала шкоди вітроенергетиці Німеччини (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини засудило кібератаку, вчинену Росією проти України ще 24 лютого. Збиток завдано вітроенергетиці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Німеччини.

Зазначається, що ця кібератака також призвела до збоїв у комунікації, що вплинули на Європейський союз.

У Німеччині, наприклад, промисловість вітроенергетики постраждала від перебоїв в технічному обслуговуванні, відзначають в МЗС.

Уряд Німеччини, йдеться в заяві, дуже серйозно ставиться до небезпеки таких неприйнятних кібератак.

"Кібератаки на економічні суб'єкти, критично важливу інфраструктуру та державні установи становлять загрозу нашій безпеці, нашій демократії та нашому вільному суспільству. Німеччина сповнена рішучості вжити заходів проти кібератак разом зі своїми європейськими та міжнародними партнерами", - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, російські хакери 9 травня здійснили масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.

Раніше ми повідомляли, що хакери зламали супутникове ТБ в Росії, нагадавши про війну в Україні.

Також ми писали, що російські хакери атакували державні сайти Німеччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кібератака
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки