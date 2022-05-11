Російська кібератака на Україну завдала шкоди вітроенергетиці Німеччини

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини засудило кібератаку, вчинену Росією проти України ще 24 лютого. Збиток завдано вітроенергетиці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Німеччини.

Зазначається, що ця кібератака також призвела до збоїв у комунікації, що вплинули на Європейський союз.

У Німеччині, наприклад, промисловість вітроенергетики постраждала від перебоїв в технічному обслуговуванні, відзначають в МЗС.

Уряд Німеччини, йдеться в заяві, дуже серйозно ставиться до небезпеки таких неприйнятних кібератак.

"Кібератаки на економічні суб'єкти, критично важливу інфраструктуру та державні установи становлять загрозу нашій безпеці, нашій демократії та нашому вільному суспільству. Німеччина сповнена рішучості вжити заходів проти кібератак разом зі своїми європейськими та міжнародними партнерами", - підкреслили в МЗС.