Российская авиация сбросила на Рубежное фосфорные бомбы. Погибли 4 жителя, из них - 2 детей

Также под ракетные обстрелы и авиаудары оккупантов попали жители Северодонецка, Лисичанская, Кременной, Новодружеска, Воеводовки.

В Рубежном сейчас очень трудная ситуация, и продолжаются уличные бои. Среди жителей подтверждена информация о четыре погибших, двое из которых дети. Также есть шесть раненых, сообщил Гайдай.

"У россиян наступила агония. Они не могут пробиться вглубь, потому начали применять тяжелое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация России начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше", - рассказал он.

За сутки в Луганской области поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома (10 многоэтажек и 13 частных домов), зафиксировано 16 пожаров.

Сейчас обесточенными остаются 35 населенных пунктов области: 14 частично, 21 полностью. 101526 потребителей находятся без света.

Газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах Луганщины: в 22 полностью и в 5 частично. Всего - 32 550 абонентов.

Последствия обстрелов войсками РФ городов в Луганской области ночью 24 марта (фото: t.me/luhanskaVTSA)