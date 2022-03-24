Російська авіація скинула на Рубіжне фосфорні бомби. Загинули 4 жителі, з них - 2 дітей

Також під ракетні обстріли та авіаудари окупантів потрапили жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.

У Рубіжному зараз дуже важка ситуація, і тривають вуличні бої. Серед жителів підтверджена інформація про чотири загиблих, двоє з яких діти. Також є шість поранених, повідомив Гайдай.

"У росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація рф почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою", - розповів він.

За добу в Луганській області пошкоджено або повністю зруйнований 31 об'єкт, з яких 23 будинки (10 багатоповерхівок і 13 приватних будинків), зафіксовано 16 пожеж.

Наразі знеструмленими залишаються 35 населених пунктів області: 14 частково, 21 повністю. 101526 споживачів знаходяться без світла.

Газопостачання відсутнє у 27 населених пунктах Луганщини: у 22 повністю й у 5 частково. Всього - 32 550 абонентів.

Наслідки обстрілів військами РФ міст в Луганській області вночі 24 березня (фото: t.me/luhanskaVTSA)