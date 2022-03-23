Гуманитарным коридором из Рубежного эвакуировались 80 человек, - Луганская область
Фото: по гуманитарному коридору из Рубежного эвакуировались 80 человек (t me)
Из Рубежного Луганской области удалось эвакуировать всех желающих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Сейчас их жизни ничего не угрожает - люди автобусом направляются к железнодорожным вокзалам, а дальше - в западные регионы страны. Там на них уже ожидает волонтерская сообщество, которое поможет с едой и жильем", - сказал Гайдай.
Гайдай также напомнил о согласованных на 23 марта местах сбора для эвакуации:
- Рубежное - ул. Чехова, 11;
- Нижнее - ул. Парковая, 13;
- Лисичанск - ул. Сосюры, 324 и РТИ, кв. 40 лет Победы;
- Северодонецк - пр. Химиков, 28;
- Горное - ул. Гагарина, 13.