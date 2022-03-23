Гуманитарным коридором из Рубежного эвакуировались 80 человек, - Луганская область

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Сейчас их жизни ничего не угрожает - люди автобусом направляются к железнодорожным вокзалам, а дальше - в западные регионы страны. Там на них уже ожидает волонтерская сообщество, которое поможет с едой и жильем", - сказал Гайдай.

Гайдай также напомнил о согласованных на 23 марта местах сбора для эвакуации: