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Гуманитарным коридором из Рубежного эвакуировались 80 человек, - Луганская область

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Среда 23 марта 2022 14:35
Гуманитарным коридором из Рубежного эвакуировались 80 человек, - Луганская область Фото: по гуманитарному коридору из Рубежного эвакуировались 80 человек (t me)
Автор: Артем Горовенко

Из Рубежного Луганской области удалось эвакуировать всех желающих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Сейчас их жизни ничего не угрожает - люди автобусом направляются к железнодорожным вокзалам, а дальше - в западные регионы страны. Там на них уже ожидает волонтерская сообщество, которое поможет с едой и жильем", - сказал Гайдай.

Гайдай также напомнил о согласованных на 23 марта местах сбора для эвакуации:

  • Рубежное - ул. Чехова, 11;
  • Нижнее - ул. Парковая, 13;
  • Лисичанск - ул. Сосюры, 324 и РТИ, кв. 40 лет Победы;
  • Северодонецк - пр. Химиков, 28;
  • Горное - ул. Гагарина, 13.

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