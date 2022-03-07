Российская атака на аэропорт Винницы: пострадали 10 гражданских и военных

По предварительным данным, в результате авиаударов по Виннице, 6 марта, пострадали 10 человек. Среди них гражданские и военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова в Telegram .

"Одиннадцатый день войны. Винницу атаковали с неба. У нас сегодня 10 пострадавших. И военные, и гражданские. Это лишь предварительные данные", - сообщил он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате ракетного удара по аэропорту в Виннице погиб один человек.

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