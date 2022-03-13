Российская армия по уровню профессионализма отстала от украинской на 8 лет, - Залужный

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские военные развеяли миф о "непобедимости" российской армии. По его словам, по уровню профессионализма она отстала от ВСУ на 8 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Залужного.
“Эта война доказывает, как далеко мы продвинулись вперед за последние годы. Сегодня армия РФ по уровню профессионализма - это мы образца начала 2014-го", - написал Залужный.
Главком добавил, что украинские военные разрушили миф о "непобедимости" российской армии. Москва рассчитывала завоевать Украину в течение двух суток. Поэтому запасы топлива, боеприпасов и продуктов были подготовлены на три дня. Кроме того, противни несет серьезные потери в личном составе и технике
По данным Bloomberg, Россия за две недели войны против Украины потратила годовой пенсионный бюджет своей страны.
Война России против Украины продолжается 18-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!