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РФ потратила за две недели войны годовой пенсионный бюджет, - Bloomberg

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Воскресенье 13 марта 2022 00:44
РФ потратила за две недели войны годовой пенсионный бюджет, - Bloomberg Фото: война против Украины валит российскую экономику (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Экономика России за две недели войны против Украины и под влиянием международных санкций получила сильнейший удар - из годового ВВП страны ушло 30 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В аналитическом материале отмечается, что такая сумма достаточна для финансового обеспечения всех пенсионеров в РФ в течение года. Такие данные основаны на текущем курсе валют.

Ранее в прогнозе Bloomberg Economics говорилось, что падение годового ВВП России достигнет 9% в течение 2022 года.

Ранее сообщалось, что в России, которая стала самой подсанкционной страной в мире из-за войны против Украины, уже 100 тысяч россиян потеряли работу.

Напомним, перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил российскую экономику с танком без солярки.

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