РФ потратила за две недели войны годовой пенсионный бюджет, - Bloomberg
Экономика России за две недели войны против Украины и под влиянием международных санкций получила сильнейший удар - из годового ВВП страны ушло 30 миллиардов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В аналитическом материале отмечается, что такая сумма достаточна для финансового обеспечения всех пенсионеров в РФ в течение года. Такие данные основаны на текущем курсе валют.
Ранее в прогнозе Bloomberg Economics говорилось, что падение годового ВВП России достигнет 9% в течение 2022 года.
Ранее сообщалось, что в России, которая стала самой подсанкционной страной в мире из-за войны против Украины, уже 100 тысяч россиян потеряли работу.
Напомним, перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил российскую экономику с танком без солярки.
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