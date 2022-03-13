RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Російська армія за рівнем професіоналізму відстала від української на 8 років, - Залужний

Автор: Дмитрий Кузнецов

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські військові розвіяли міф про "непереможність" російської армії. За його словами, за рівнем професіоналізму вона відстала від ЗСУ на 8 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Залужного.

"Ця війна доводить, як далеко ми просунулися вперед за останні роки. Сьогодні армія РФ за рівнем професіоналізму - це ми зразка початку 2014-го", - написав Залужний.

Главком додав, що українські військові зруйнували міф про "непереможність" російської армії. Москва розраховувала завоювати Україну протягом двох діб. Тому запаси палива, боєприпасів і продуктів були підготовлені на три дні. Крім того, листи несе серйозні втрати в особовому складі і техніці

За даними Bloomberg, Росія за два тижні війни проти України витратила річний Пенсійний бюджет своєї країни.

Війна Росії проти України триває 18-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій ЗалужнийЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України