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Российская армия обстреляла Торецк: погибла женщина

Фото: Российская армия обстреляла Торецк: погибла женщина (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия нанесла удар по Торецку (Донецкая область), в результате чего погибла местная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"По прибытию на место вызова установлено, что произошло частичное разрушение 2-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.

При разборе завалов и проведении аварийно-спасательных работ удалось изъять тело женщины.

Напомним, что в Николаевской области в результате ночных обстрелов погиб мужчина.

Также с начала российского вторжения погибли 39 журналистов.

Ранее, в Покровске врезультате ночных обстрелов погибли шесть человек.

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