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Російська армія обстріляла Торецьк: загинула жінка

Фото: Російська армія обстріляла Торецьк: загинула жінка (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія завдала удару по Торецьку (Донецька область), внаслідок чого загинула місцева мешканка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ ДСНС в Донецькій області.

"По прибуттю на місце виклику встановлено, що сталось часткове руйнування 2-поверхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Під час розбору завалів та проведення аварійно-рятувальних робіт вдалося вилучити тіло жінки.

Нагадаємо, що у Миколаївській області внаслідок нічних обстрілів загинув чоловік.

Також, з початку російського вторгнення загинули 39 журналістів.

Раніше, у Покровську внаслідок нічних обстрілів загинуло шестеро осіб.

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