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С начала российского вторжения погибли 39 журналистов

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Пятница 16 сентября 2022 16:46
С начала российского вторжения погибли 39 журналистов Фото: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

С начала полномасштабной войны России против Украины, 24 февраля, погибли 39 представителей средств массовой информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

"Жизнь 39 журналистов с начала полномасштабного вторжения забрала у нас Россия по данным Национального союза журналистов. За 8 лет войны мы потеряли еще больше", – написал он.

По его словам, быть журналистом сегодня означает готовность отдать свою жизнь, чтобы доносить правду всему миру.

С начала российского вторжения погибли 39 журналистовФото: погибшие журналисты (t.me/otkachenkokyiv)

Напомним, в конце мая в боях у Попасной (Луганская область) погиб журналист Виталий Дерех из Тернополя.

Кроме того, группа журналистов, которая снимала сюжет в Бахмуте Донецкой области, попала под российские обстрелы во время прямого включения.

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Александр Ткаченко НСЗУ Война России против Украины
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