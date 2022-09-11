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В Покровске в результате ночных обстрелов погибли шесть человек

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Покровск, Воскресенье 11 сентября 2022 11:32
В Покровске в результате ночных обстрелов погибли шесть человек Фото: в Покровске из-за обстрелов погибли 6 человек (в t.me/pokrovsktrebushkin)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 11 сентября обстреляли Покровскую общину в Донецкой области. В результате обстрелов погибли шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Покровска Руслана Требушкина в Telegram.

По его словам, оккупанты нанесли ракетные удары. В результате этого были разрушены частные дома и повреждена инфраструктура.

Сначала было известно о пяти погибших. Позже городской голова сообщил об еще одной жертве, которая скончалась в больнице от полученных травм.

Фото: оккупанты обстреляли Покровск (t.me/pokrovsktrebushkin)

Стоит отметить, что в ночь на 11 сентября оккупанты обстреляли Днепр и Днепропетровскую область. В результате ударов врага есть пострадавшие.

Также сегодня во время воздушной тревоги в Черкасской области сбили вражескую ракету. Обломки упали на дом.

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