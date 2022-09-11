В Покровске в результате ночных обстрелов погибли шесть человек

Фото: в Покровске из-за обстрелов погибли 6 человек (в t.me/pokrovsktrebushkin)

Российские войска в ночь на 11 сентября обстреляли Покровскую общину в Донецкой области. В результате обстрелов погибли шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Покровска Руслана Требушкина в Telegram.

По его словам, оккупанты нанесли ракетные удары. В результате этого были разрушены частные дома и повреждена инфраструктура. Сначала было известно о пяти погибших. Позже городской голова сообщил об еще одной жертве, которая скончалась в больнице от полученных травм. Фото: оккупанты обстреляли Покровск (t.me/pokrovsktrebushkin)