Российская армия бросает все резервы на захват Северодонецка, - Гайдай

Российские военные бросают все свои силы на захват Северодонецка Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, пишет CNN.
"Раньше им удавалось захватить большую часть города, но теперь наши военные оттеснили их", - отметил Гайдай.
Он также подчеркнул, что россияне несут огромные потери. По его словам, в Северодонецк вошли чеченцы, которые, похоже, считали, что битва выиграна.
Гайдай заявил, русские пытались снести мосты, ВСУ не смогли подключить подкрепление бойцам, которые находятся в Северодонецке и обороняют Луганскую область.
"Они действительно боятся, что успех наших защитников будет развиваться, а это может быть сделано, если вовремя будут обеспечены боеприпасы, оружие и подкрепления. Это главное, чего они боятся", - заявил Гайдай.
Напомним, Гайдай сообщил о том, что украинские военные выбили российских оккупантов из части Северодонецка и теперь под контролем оккупантов остается около половины города.
Мы также писали о том, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал причину активизации российской авиации на Донбассе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.